В еще одном ТРЦ Киева открывают центр массовой вакцинации против COVID-19

Центр будет работать ежедневно - с 11: 00 до 17: 00 на 0 этаже возле магазина Watsons.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19 или на сайте helsi.me.

В пункте будет действовать живая очередь. Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении Дия.