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В еще одном ТРЦ Киева открывают центр массовой вакцинации против COVID-19

Автор: Инна Собора

Центр массовой вакцинации против COVID-19 открывается в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Он заработает уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ТРЦ в Facebook.

Центр будет работать ежедневно - с 11: 00 до 17: 00 на 0 этаже возле магазина Watsons.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19 или на сайте helsi.me.

В пункте будет действовать живая очередь. Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении Дия.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает возможность введение обязательной вакцинации от коронавируса.

РБК-Украина писало, что в целом в стране провели уже 11 565 584 прививки.

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