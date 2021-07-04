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В одной области Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленому" уровню

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Хмельницкой области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель охвата тестированием на коронавирус. Показатель в регионе сейчас составляет 282 теста на 100 тысяч населения при норме - 300 тестов.

До этого показатель охвата тестированием не соответствовал норме в Киевской и Луганской областях, но по состоянию на 3 июля он уже соответствовал "зеленому" уровню.

Напомним, вчера в Украине подтвердили еще 370 случаев коронавируса.

Кроме того, вчера в Украине сделали еще почти 40 тысяч прививок от COVID-19.

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