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У одній області України епідпоказники не відповідають "зеленому" рівню

Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Хмельницькій області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник охоплення тестуванням на коронавірус. Показник у регіоні зараз становить 282 тести на 100 тисяч населення при нормі - 300 тестів.

До цього показник охоплення тестуванням не відповідав нормі у Київській та Луганській областях, але станом на 3 липня він вже відповідав "зеленому" рівню.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили ще 370 випадків коронавірусу.

Крім того, вчора в Україні зробили ще майже 40 тисяч щеплень від COVID-19.

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