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В одной области Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 21 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Тернопольской области второй день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Этот показатель в данном регионе составляет 63,6%, а днем ​​ранее уровень динамики госпитализаций превышал 88%.

До этого показатель динамики госпитализаций не отвечал норме в Одесской области, но по состоянию на 20 июля он уже отвечал "зеленому" уровню.

Отметим, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемиологических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме этого, сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса.

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Тернопольская областьКарантинКоронавирус