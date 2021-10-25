Оккупанты выставили блокпосты вокруг Севастополя из-за ситуации с COVID

Оккупационная власть Севастополя выставила блокпосты на всех въездах в город. На них будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или документы, которые подтверждают, что человек не заражен коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

Сообщается, что о мерах объявил "глава правительства" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в городе уже началась отмена бронирования в местах размещения, но нужно предотвратить работу неофициальных мест размещения, которыми пользуются туристы.

Также сообщается, что в Севастополе зафиксирован очередной максимум суточной заболеваемости COVID-19 за все время пандемии - 328 новых случаев. За минувшие сутки скончались 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет.