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Оккупанты выставили блокпосты вокруг Севастополя из-за ситуации с COVID

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Севастополь, Понедельник 25 октября 2021 18:55
Оккупанты выставили блокпосты вокруг Севастополя из-за ситуации с COVID Фото: оккупанты в Крыму (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Оккупационная власть Севастополя выставила блокпосты на всех въездах в город. На них будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или документы, которые подтверждают, что человек не заражен коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что о мерах объявил "глава правительства" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в городе уже началась отмена бронирования в местах размещения, но нужно предотвратить работу неофициальных мест размещения, которыми пользуются туристы.

Также сообщается, что в Севастополе зафиксирован очередной максимум суточной заболеваемости COVID-19 за все время пандемии - 328 новых случаев. За минувшие сутки скончались 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупированный Крым бьет антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19.

А из-за высокой смертности с нагрузкой не справляются местные морги.

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