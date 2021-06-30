UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В оккупированном Крыму выявили коронавирус "Дельта"

Автор: Андрей Василюк

В оккупированном Крыму обнаружили штаммы коронавируса, впервые выявленные в Великобритании ("Альфа") и Индии ("Дельта"). На полуострове наблюдается "смешанное циркулирование" коронавируса.

Об этом во время совещания с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом", - сказала она.

По ее словам, наблюдается "смешанное циркулирование" штаммов. Сообщается, что, вирусом все чаще заболевает более молодые жители полуострова, больше всего заболевших среди людей 18-27 и 30-49 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус "Дельта"