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В окупованому Криму виявили коронавірус "Дельта"

Автор: Андрій Василюк

В окупованому Криму виявили штами коронавірусу, вперше виявлені у Великобританії ("Альфа") та Індії ("Дельта"). На півострові спостерігається "змышане циркулювання" коронавірусу.

Про це під час наради з головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим заявила керівник "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

"За результатами секвенування на території Республіки Крим виділяються як традиційні штами нової коронавірусної інфекції, так і штами, викликані британським та індійським вірусом", - сказала вона.

За її словами, спостерігається "змішане циркулювання" штамів. Повідомляється, що, вірусом все частіше хворіють більш молоді жителі півострова, найбільше захворілих серед людей 18-27 і 30-49 років.

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Коронавірус "Дельта"