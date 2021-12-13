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Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко

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Украина, Понедельник 13 декабря 2021 14:57
Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии. Каждый второй подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ходе брифинга.

"26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии, а это почти 80% госпитализированных", - заявил он.

При этом 2773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии. Из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр напомнил, что за прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 80% - люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.


Напомним, 13 декабря в Украине зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса и менее 200 смертей за сутки. Выздоровели за вчера 9 966 человек.

За сутки госпитализировали 1456 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 9 966 человек.

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