Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии. Каждый второй подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ходе брифинга.
"26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии, а это почти 80% госпитализированных", - заявил он.
При этом 2773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии. Из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Министр напомнил, что за прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 80% - люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.
Напомним, 13 декабря в Украине зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса и менее 200 смертей за сутки. Выздоровели за вчера 9 966 человек.
За сутки госпитализировали 1456 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 9 966 человек.