Близько 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні близько 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії. Кожен другий підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ході брифінгу.

"26 709 українців отримують медичну допомогу в лікарнях, з них 21 119 перебувають на кисневій терапії, а це майже 80% госпіталізованих", - заявив він.

При цьому 2773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. З них кожен другий (1443 пацієнта) підключений до апарату штучної вентиляції легенів.



Міністр нагадав, що за минулий тиждень в лікарні з діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, з них 80% - люди, які не отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.



