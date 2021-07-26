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Около 90% COVID-случаев в Чехии вызваны штаммом "Дельта"

Автор: Сергей Пышкин

С 9 по 23 июля в Чехии, 87% всех случаев заражения COVID были вызваны штаммом “Дельта”. В 20 случаев был выявлен вариант "Дельта-плюс".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Чешское радио.

Согласно информации, которую предоставил Государственный институт здравоохранения Чехии, что является частью состава Минздрава, эксперты выявили 87% случаев заражения штаммом "Дельта" среди 2186 позитивных тестов, которые были сделаны в течение двух недель, с 9 по 23 июля.

В частности, также были выявлены 20 случаев вызванные штаммом "Дельта-плюс".

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