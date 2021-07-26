RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Близько 90% COVID-випадків в Чехії спричинені штамом "Дельта"

Автор: Сергій Пишкін

З 9 по 23 липня в Чехії, 87% усіх випадків зараження на COVID були спричинені штамом “Дельта”. У 20 випадків був виявлений варіант "Дельта-плюс".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чеське радіо.

Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, з 9 по 23 липня.

Зокрема, також були виявлені 20 випадків спричинені штамом "Дельта-плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехияКоронавірусКоронавірус "Дельта"