Близько 90% COVID-випадків в Чехії спричинені штамом "Дельта"

З 9 по 23 липня в Чехії, 87% усіх випадків зараження на COVID були спричинені штамом “Дельта”. У 20 випадків був виявлений варіант "Дельта-плюс".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чеське радіо.
Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, з 9 по 23 липня.
Зокрема, також були виявлені 20 випадків спричинені штамом "Дельта-плюс".