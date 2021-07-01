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Около трети выявленных COVID-случаев в Украине приходится на Киев, - ученые

Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук Украины оценили ситуацию с коронавирусом в Киеве. Около трети всех выявленных случаев приходится на Киев.

Об этом речь идет в прогнозе ученых НАН.

Кроме того, в Киеве задержки обнародования данных тестирований являются крупнейшими.

Ученые сообщили, что динамика количества новых обнаружений в день в целом хорошо соответствует ожиданиям. За исключением выходных и праздничных дней, когда новых инфицированных обнаруживают традиционно меньше.

Напомним, в Украине выявили 705 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Кроме того, за минувшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 93,1 тысячи прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались более 60 тысяч человек.

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