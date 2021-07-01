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Близько третини виявлених COVID-випадків в Україні припадає на Київ, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України оцінили ситуацію з коронавірусом у Києві. Близько третини всіх виявлених випадків припадає на Київ.

Про це йдеться у прогнозі вчених НАН.

Крім того, в Києві затримки оприлюднення даних тестувань є найбільшими.

Вчені повідомили, що динаміка кількості нових виявлень на день загалом добре відповідає очікуванням. За винятком вихідних і святкових, днів коли нових інфікованих виявляють традиційно менше.

Нагадаємо, в Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях.

Крім того, за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 93,1 тисячі щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 60 тисяч осіб.

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