Октоберфест в Мюнхене снова отменили из-за COVID-19

Традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса. О непростом решении объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Зёдер заявил, что решение было принято с "тяжелым сердцем", однако проведение фестиваля было сопряжено со слишком большим риском.

Кроме того, решение обосновали непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации. А проведение Октоберфеста с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками было бы нереалистично. Более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, считают Зёдер и Райтер.