Октоберфест в Мюнхене снова отменили из-за COVID-19

Традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса. О непростом решении объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер.
Об этом сообщает AP.
Зёдер заявил, что решение было принято с "тяжелым сердцем", однако проведение фестиваля было сопряжено со слишком большим риском.
Кроме того, решение обосновали непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации. А проведение Октоберфеста с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками было бы нереалистично. Более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, считают Зёдер и Райтер.
Празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.
Германия продолжает режим изоляции от коронавируса, которая включает запрет на массовые собрания, при этом уровень заражения составляет 146,9 новых еженедельных заражений на 100 тысяч жителей.