Октоберфест у Мюнхені знову скасували через COVID-19

Традиційне баварське свято пива Октоберфест, яке щорічно проходить в Мюнхені, знову скасоване через пандемію коронавірусу. Про непросте рішення оголосили прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і обербургомістр Мюнхена Дітер Райтер.

Крім того, рішення обґрунтували непередбачуваністю розвитку епідеміологічної ситуації. А проведення Октоберфесту з дотриманням таких заходів, як захисні маски і дистанція в 1-2 метри між учасниками було б нереалістично. Пізніше скасування свята могло б призвести до ще більших економічних та іміджевих втрат для його організаторів, вважають Зедер і Райтер.

Зедер заявив, що рішення було прийнято з "важким серцем", проте проведення фестивалю було пов'язане із занадто великим ризиком.

Святкування Октоберфесту почалося більше 120 років тому. У 2020 році свято також не відбулося через пандемію - це була перша відміна за післявоєнний період.

Німеччина продовжує режим ізоляції від коронавірусу, яка включає заборону на масові збори, при цьому рівень зараження становить 146,9 нових щотижневих заражень на 100 тисяч жителів.