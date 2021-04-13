UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Омбудсмен: в Борисполе обнаружили коронавирус в 31 осужденного, из медиков в колонии - только стоматолог

Автор: Инна Собора

В Бориспольской исправительной колонии № 119 обнаружили 31 осужденного, больного коронавирусной болезнью. Однако в учреждении нет медицинских работников, кроме стоматолога.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Уполномоченный по правам человека объяснила, что коронавирус обнаружили по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ДКВС.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года", - сообщила Денисова.

Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр здравохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г.. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Они дали рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

В то же время, Денисова обратилась к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для предоставить осужденным необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

РБК-Украина писало, что в прошлом году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем у 2019 году.

Также Денисова сообщала, что состояние здоровья Украинские Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БориспольколонияДенисоваКоронавирус
Читайте также
В Украине сокращается уровень COVID-госпитализаций: соответствуют норме уже 5 регионов
CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине
Прогноз погоды