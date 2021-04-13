RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Омбудсмен: у Борисполі виявили коронавірус у 31 засудженого, із медиків в колонії - лише стоматолог

Автор: Инна Собора

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу. Однак в установі немає медичних працівників, окрім стоматолога.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

Уповноважена з прав людини пояснила, що коронавірус виявили за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.

"Наголошую, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі - відсутні. Така ситуація триває понад рік", - повідомила Денісова.

Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання.

Водночас, Денісова звернулася до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надати засудженим необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

РБК-Україна писало, що минулого року уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова отримала на 40% більше скарг про порушення прав, ніж у 2019 році.

Також Денісова повідомляла, що стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БориспольколонияДенисоваКоронавірус
Читайте також
В Україні скорочується рівень COVID-госпіталізацій: відповідають нормі вже 5 регіонів
CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні
Прогноз погоди