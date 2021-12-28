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"Омикрон" уже в Киеве. Правила карантина на новогодние праздники

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 14:23
"Омикрон" уже в Киеве. Правила карантина на новогодние праздники Фото: штамм "Омикрон" зафиксировали в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал Поворозник.

Правила карантина

Как отметил первый заместитель председателя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.

Они предусматривают обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
  • работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
  • межобластные и международные перевозки.

Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).

Кроме этого, в Киеве запрещено:

  • пользоваться общественным транспортом пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;
  • посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт.

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