"Омикрон" уже в Киеве. Правила карантина на новогодние праздники

В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал Поворозник.

Правила карантина

Как отметил первый заместитель председателя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.

Они предусматривают обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;

межобластные и международные перевозки.

Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).

Кроме этого, в Киеве запрещено: