"Омикрон" уже в Киеве. Правила карантина на новогодние праздники
В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал Поворозник.
Правила карантина
Как отметил первый заместитель председателя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.
Они предусматривают обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.
Запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
- работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;
- работа спортзалов и бассейнов;
- деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
- межобластные и международные перевозки.
Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).
Кроме этого, в Киеве запрещено:
- пользоваться общественным транспортом пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;
- посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.
Напомним, недавно стало известно, что в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт.