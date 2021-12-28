"Омікрон" вже у Києві. Правила карантину на новорічні свята
У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Мешканці мають дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в Facebook.
"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - написав Поворозник.
Правила карантину
Як зазначив перший заступник голови КМДА, кияни мають дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.
Вони передбачають обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.
Заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;
- робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;
- робота спортзалів та басейнів;
- діяльність закладів з розміщення. Винятком є готелі, санаторні й соціальні заклади;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О; "зелений" COVID-сертифікат; негативний ПЛР-тест, який чинний протягом 72 годин, чи сертифікат про одужання від коронавірусу, (чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).
Крім цього, у Києві заборонено:
- користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт.