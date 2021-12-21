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"Омикрон" остается потенциальной угрозой для Украины в январе 2022 года, - KSE

Новина українською →
Украина, Вторник 21 декабря 2021 13:17
"Омикрон" остается потенциальной угрозой для Украины в январе 2022 года, - KSE Фото: "Омикрон" остается потенциальной угрозой для Украины (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Украине наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом новый штамм заболевания "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

В частности, он отметил, что в отличие от Европы, в Украине наблюдается спад заболеваемости. Однако новый штамм коронавируса "Омикрон" по-прежнему остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине уже 6-ю неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций - на 17%, смертность - на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", - отметил он.

Напомним, только 2 из 25 регионов Украины не удовлетворяют условия выхода из "красной" зоны - это Волынская и Запорожская области. Там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 22% и 23% соответственно, при пороговом уровне в 20%.

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