"Омікрон" залишається потенційною загрозою для України в січні 2022 року, - KSE

В Україні спостерігається стабільний спад захворюваності коронавірусною інфекцією. При цьому новий штам захворювання "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

Зокрема, він зазначив, що на відміну від Європи, в Україні спостерігається спад захворюваності. Однак новий штам коронавірусу "Омікрон" як і раніше залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

"В Україні вже 6-й тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій - на 17%, смертність - на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року", - зазначив він.