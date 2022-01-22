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"Омикрон" распространяется по Украине: какие у него симптомы

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 13:25
"Омикрон" распространяется по Украине: какие у него симптомы Фото: симптомы штамма коронавируса "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине подтвердили наличие штамма "Омикрон", он выявлен уже в 10 областях страны. В Минздраве рассказали о симптомах нового варианта коронавируса.

О распространении штамма "Омикрон" в Украине - ниже в материале РБК-Украина.

В каких регионах Украины есть "Омикрон".

На конец недели штамм "Омикрон" выявили в 10 регионах страны. Новый вариант коронавируса зафиксирован:

  • Киеве;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской областях.

Симптомы "Омикрона"

Согласно отчетам, проведенным на основе подтвержденных случаев нового штамма, у больных коронавирусом чаще всего наблюдают:

  • насморк - 73%;
  • головные боли - 67,5%
  • повышенная утомляемость - 63,5%;
  • чихание - 60%;
  • боль в горле - 59,6%.

В то же время, как отметили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, при заражении "Омикроном" не выявлено существенных отличий от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. Среди основных проявлений выделяют:

  • кашель - 43,5%;
  • хриплый голос - 35,7%;
  • озноб или дрожь - 30%;
  • лихорадку - 29,4%;
  • потеря или искажение обоняния и/или вкуса - 23,7%.

Как отмечают медики, несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, штамм также может вызвать серьезные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Особую опасность новый вариант представляет для тех, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против коронавируса.

&quot;Омикрон&quot; распространяется по Украине: какие у него симптомы

Важно! В случае появления любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен выписать направление на тест на COVID-19. До получения его результатов во время видимых симптомов следует отказаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у нового варианта значительно более короткий инкубационный период, который составляет от 2 до 5 дней, и высокая способность передаваться от человека к человеку.

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