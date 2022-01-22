"Омикрон" распространяется по Украине: какие у него симптомы
В Украине подтвердили наличие штамма "Омикрон", он выявлен уже в 10 областях страны. В Минздраве рассказали о симптомах нового варианта коронавируса.
О распространении штамма "Омикрон" в Украине - ниже в материале РБК-Украина.
В каких регионах Украины есть "Омикрон".
На конец недели штамм "Омикрон" выявили в 10 регионах страны. Новый вариант коронавируса зафиксирован:
- Киеве;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской областях.
Симптомы "Омикрона"
Согласно отчетам, проведенным на основе подтвержденных случаев нового штамма, у больных коронавирусом чаще всего наблюдают:
- насморк - 73%;
- головные боли - 67,5%
- повышенная утомляемость - 63,5%;
- чихание - 60%;
- боль в горле - 59,6%.
В то же время, как отметили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, при заражении "Омикроном" не выявлено существенных отличий от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. Среди основных проявлений выделяют:
- кашель - 43,5%;
- хриплый голос - 35,7%;
- озноб или дрожь - 30%;
- лихорадку - 29,4%;
- потеря или искажение обоняния и/или вкуса - 23,7%.
Как отмечают медики, несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, штамм также может вызвать серьезные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Особую опасность новый вариант представляет для тех, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против коронавируса.
Важно! В случае появления любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен выписать направление на тест на COVID-19. До получения его результатов во время видимых симптомов следует отказаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у нового варианта значительно более короткий инкубационный период, который составляет от 2 до 5 дней, и высокая способность передаваться от человека к человеку.