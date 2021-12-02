"Омикрон" стал наиболее распространенным штаммом COVID-19 в ЮАР

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже стал преобладающим в Южно-Африканской Республике. Количество заболеваний существенно увеличилось по всей территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Национальный институт вирусологии ЮАР заявил, что более 70% всех заболеваний COVID-19 за последний месяц вызваны этим штаммом вируса", - пишет издание.
Как стало известно, за последние сутки в ЮАР было зафиксировано более 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем во многих частях страны количество заболеваний существенно увеличилось.
"Также увеличилось количество госпитализаций. В институте вирусологии заявляют, что большинство госпитализированных не были вакцинированы. Чиновники уже заявляют о начале четвертой волны пандемии в стране", - пишет издание.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помагать с наблюдением и отслеживаением контактов.
Отметим, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.