"Омикрон" стал наиболее распространенным штаммом COVID-19 в ЮАР

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже стал преобладающим в Южно-Африканской Республике. Количество заболеваний существенно увеличилось по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Национальный институт вирусологии ЮАР заявил, что более 70% всех заболеваний COVID-19 за последний месяц вызваны этим штаммом вируса", - пишет издание.

Как стало известно, за последние сутки в ЮАР было зафиксировано более 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем во многих частях страны количество заболеваний существенно увеличилось.

"Также увеличилось количество госпитализаций. В институте вирусологии заявляют, что большинство госпитализированных не были вакцинированы. Чиновники уже заявляют о начале четвертой волны пандемии в стране", - пишет издание.