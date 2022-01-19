UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм коронавируса "Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с "Дельтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Савчука из Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По его словам, из "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" пришли результаты тестов, которые направлялись для определения наличия мутации коронавируса. Всего было направлено 30 образцов.

"В 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом "Дельта" в 13 обнаружен штамм "Омикрон", - добавил Савчук.

Напомним, ранее штамм "Омикрон" выявили в Закарпатской области.

Отметим, по состоянию на 19 января в Украине "Омикрон" выявлен в 9 областях. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьКоронавирусОмикрон