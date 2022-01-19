Штамм коронавируса "Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с "Дельтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Савчука из Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По его словам, из "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" пришли результаты тестов, которые направлялись для определения наличия мутации коронавируса. Всего было направлено 30 образцов.

"В 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом "Дельта" в 13 обнаружен штамм "Омикрон", - добавил Савчук.