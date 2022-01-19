"Омікрон" виявили в Івано-Франківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Савчука з Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За його словами, з "Центру громадського здоров'я МОЗ України" прийшли результати тестів, які направлялися для визначення наявності мутації коронавірусу. Всього було направлено 30 зразків.

"У 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом "Дельта" в 13 виявлений штам "Омікрон", - додав Савчук.