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"Омікрон" виявили в Івано-Франківській області

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом з"Дельтою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Савчука з Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За його словами, з "Центру громадського здоров'я МОЗ України" прийшли результати тестів, які направлялися для визначення наявності мутації коронавірусу. Всього було направлено 30 зразків.

"У 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом "Дельта" в 13 виявлений штам "Омікрон", - додав Савчук.

Нагадаємо, раніше штам "Омікрон" виявили в Закарпатській області.

Зазначимо, станом на 19 січня в Україні "Омікрон" виявлено в 9 областях. Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

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Івано-Франківська областьКоронавірусОмикрон