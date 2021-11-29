"Омикрон" более заразный для переболевших COVID, - ВОЗ

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм коронавируса "Омикрон" более заразен для тех, кто уже перенес COVID-19. Однако пока ожидаются результаты более глубокого исследования данного вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ .

В заявлении ВОЗ говорится, что пока нет точных данных о том, является ли "Омикрон" более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса.

Кроме того, пока изучается информация, насколько новый штамм COVID способен обходить вакцинный иммунитет.

Подробные исследования "Омикрона" сейчас ведутся по всему миру.