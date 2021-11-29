"Омікрон" більш заразний для тих, хто перехворів на COVID, - ВООЗ

За попередніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), штам коронавірусу "Омікрон" більш заразний для тих, хто вже переніс COVID-19. Однак поки що очікуються результати глибшого дослідження цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ .

У заяві ВООЗ говориться, що поки що немає точних даних про те, чи є "Омікрон" більш заразним і чи викликає він тяжчий перебіг захворювання, ніж інші штами коронавірусу.

Крім того, поки вивчається інформація, наскільки новий штам COVID здатний обходити вакцинний імунітет.

Детальні дослідження "Омікрона" зараз ведуться у всьому світі.