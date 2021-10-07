UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ООН призвала богатые страны выделить 8 млрд долларов, чтобы вакцинировать 40% населения

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал группу 20 богатых страны выделить 8 млрд долларов, которые будут направлены на компанию вакцинации. Организация планирует привить 40% людей до конца 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующий призыв связан с тем, что ООН планирует выполнить план касаемо вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Гутерриш обратился к группе 20 богатых стран с просьбой реализовать "желание сделать мир вакцинированных".

"Отсутствие справедливого распределения вакцин - это не только вопрос безнравственности, но и вопрос глупости", - заявил генеральный секретарь ООН.

По состоянию на сегодня в мире было введено более чем 6,3 млрд доз вакцин против коронавируса, однако половина населения до сих пор не получила даже и первой дозы препарата. В Африке лишь 5% населения прошли полный курс прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусООН