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ООН закликала багаті країни виділити 8 млрд доларів, аби вакцинувати 40% населення Землі

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав групу 20 багатих країни виділити 8 млрд доларів, які будуть направлені на компанію вакцинації. Організація планує щепити 40% людей до кінця 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідний заклик пов’язаний з тим, що ООН планує виконати план щодо вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року. Гутерріш звернувся до групи 20 багатих країн з проханням, реалізувати "бажання зробити світ вакцинованих".

"Відсутність справедливого розподілу вакцин - це не тільки питання аморальності, але і питання дурості", - заявив генеральний секретар ООН.

Станом на сьогодні у світі було введено більше ніж 6,3 млрд доз вакцин проти коронавірусу, однак половина населення досі не отримала навіть й першої дози препарату. В Африці лише 5% населення пройшли повний курс щеплення.

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