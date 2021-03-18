В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Эксперты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, потепление, в частности в северном полушарии, еще не повод для того, чтобы ослаблять бдительность в борьбе с COVID-19, отказываться от масок и отправляться в путешествия.

"Хотя коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах, а потому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.

Но в целом в докладе говорится о том, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций. Так, на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости гриппом и в коронавирусными инфекциями. И если COVID-19 останется с нами еще на несколько лет, то он, возможно, тоже станет сезонным заболеванием.