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В ООН розповіли про вплив погоди на поширення коронавіруса

Автор: Инна Собора

COVID-19 довше залишається життєздатним в холодну погоду. Але з приходом весни знімати маски не слід.

Про це заявили у зверненні на сайті ООН.

Експерти з Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) стверджують, потепління, зокрема в північній півкулі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з COVID-19, відмовлятись від масок і вирушати в подорожі.

"Хоча коронавірус довше зберігає життєздатність при більш низьких температурах, динаміка його поширення пов'язана в першу чергу з запобіжними заходами, а не з метеорологічними факторами", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в перший рік хвилі пандемії інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї навесні і влітку.

Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та в коронавирусными інфекціями. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.

Раніше в ООН заявили, що світовий туризм повернеться до докоронавирусному рівня не раніше 2023 року.

Нагадаємо, генсек ООН вважає, що грошей, зібраних десятьма найбільшими мільярдерами за кризу вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх та всюди в усьому світі.

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