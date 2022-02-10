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Определяют COVID и грипп. Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 19:32
Определяют COVID и грипп. Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты Фото: украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ученые из Института молекулярной биологии и генетики в Украине разработали пять различных тест-систем для одновременного обнаружения COVID, гриппа и других ОРВИ. Тесты позволят не только выявить вирусы в организме, но и прогнозировать болезнь у инфицированного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института.

Как объяснили в институте, что ученые наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции. Системы можно будет легко использовать даже в районных больницах.

Ученые отмечают, что полученные результаты экспериментов позволяют разрабатывать любые комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных. В частности, требующих очень дорогих приборов, в частности ПЦР в реальном времени, и те, для применения которых необходимы обычные термоциклеры.

"Эти подходы позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР реакции, и значительно удешевить проведение диагностики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину доставили более 43 тысяч флаконов "Ремдесивира" для лечения больных коронавирусом.

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