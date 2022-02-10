Визначають COVID і грип. Українські вчені розробили нові ПЛР-тести

Вчені з Інституту молекулярної біології та генетики в Україні розробили п'ять різних тест-систем для одночасного виявлення COVID, грипу та інших ГРВІ. Тести дозволять не тільки виявити віруси в організмі, але і прогнозувати хворобу в інфікованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту .

Як пояснили в Інституті, що вчені налагодили технології розробки тест-систем на основі ПЛР і кПЦР з різними типами детекції. Системи можна буде легко використовувати навіть в районних лікарнях.

Вчені відзначають, що отримані результати експериментів дозволяють розробляти будь-які Комбіновані тест-системи для визначення небезпечних патогенів людини і тварин. Зокрема, що вимагають дуже дорогих приладів, зокрема ПЛР в реальному часі, і ті, для застосування яких необхідні звичайні термоциклери.

"Ці підходи дозволяють зберегти високу чутливість, яку дають ПЛР реакції, і значно здешевити проведення діагностики", - йдеться в повідомленні.