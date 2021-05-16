В "оранжевой" зоне карантина остается одна область Украины

Остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. "Желтый" по состоянию на сегодня и Киев. В этих регионах в норме все эпидемиологические показатели, такие как уровень госпитализации и охват тестированием.

В Черкасской области в последние дни наблюдается превышение коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7%, тогда как нормой считается менее 20%.

В "оранжевой" зоне карантина запрещается: работа средств размещения, кроме гостиниц, плановая госпитализация больных, прием новых смен в детские лагеря. Также действуют ограничения по количеству посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, барах, ресторанах, развлекательных заведениях и ТРЦ.