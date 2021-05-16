У "помаранчевій" зоні карантину лишається одна область України

Решта областей України перебувають в "жовтій" зоні карантину. "Жовтий" станом на сьогодні і Київ. У цих регіонах у нормі всі епідеміологічні показники, такі як рівень госпіталізації та охоплення тестуванням.

У Черкаській області останніми днями спостерігається перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування коронавірусом. Станом на 15 травня цей коефіцієнт становив 20,7%, тоді як нормою вважається менше 20%.

У "помаранчевій" зоні карантину забороняється: робота закладів розміщення, окрім готелів, планова госпіталізація хворих, прийом нових змін у дитячі табори. Також діють обмеження щодо кількості відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах, барах, ресторанах, розважальних закладах та ТРЦ.