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"Оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей Украины

Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился Николаевской и Тернопольской областями. Таким образом, этой зоне соответствуют:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной". На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры.

Напомним, завтра в Украине появится первая "красная" зона - в нее войдет Херсонская область.

А министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что еще пять регионов приближаются к показателям этой зоны.

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