"Оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей Украины

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился Николаевской и Тернопольской областями. Таким образом, этой зоне соответствуют:
Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной". На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры.
Напомним, завтра в Украине появится первая "красная" зона - в нее войдет Херсонская область.
А министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что еще пять регионов приближаются к показателям этой зоны.