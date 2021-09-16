В ОРДО резкий рост заболеваемости СOVID. Больницы заполнены почти на 100%

На оккупированной части Донецкой области фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. Местные больницы уже почти заполнены на 100%.

Об этом в интервью РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года", - говорится в заявлении местного "министерства здравоохранения".

Также сообщается, что большинство поступающих на госпитализацию пациентов не были привиты от COVID-19. Отметим, на оккупированной территории применяют только российские вакцины.

Отметим, в течение последних нескольких дней оккупационная власть заявляет о порядка 500-700 новых случаев коронавируса ежедневно.