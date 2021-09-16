RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100%

Автор: Артем Горовенко

На окупованій частині Донецької області фіксується різке зростання захворюваності на COVID-19. Місцеві лікарні вже майже заповнені на 100%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Через зростання захворюваності госпітальні бази заповнені практично на 100%, що значно підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють ось уже півтора року", - йдеться в заяві місцевого "міністерства охорони здоров'я".

Також повідомляється, що більшість пацієнтів на госпіталізації не були щеплені від COVID-19. Зазначимо, на окупованій території застосовують тільки російські вакцини.

Зазначимо, протягом останніх декількох днів окупаційна влада заявляє про близько 500-700 нових випадків коронавірусу щодня.

Нагадаємо, влітку Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, як жителям окупованих територій можна зробити щеплення від COVID на підконтрольній території.

На початку року віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що смертність від COVID на окупованому Донбасі вище, ніж де-небудь у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКоронавірус