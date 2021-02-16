Как организм человека может отреагировать на COVID-вакцинацию: Минздрав объяснил

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.

Об этом он заявил на брифинге .

"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести в легкий способ болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.

Также, по его словам, люди после вакцинации могут или не болеют вообще, это большинство случаев, или переболеть бессимптомно, или иметь легкое течение болезни.