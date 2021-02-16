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Как организм человека может отреагировать на COVID-вакцинацию: Минздрав объяснил

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.

Об этом он заявил на брифинге.

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"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести в легкий способ болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.

Также, по его словам, люди после вакцинации могут или не болеют вообще, это большинство случаев, или переболеть бессимптомно, или иметь легкое течение болезни.

Напомним, представители Pfizer обещали президенту Владимиру Зеленскому как можно быстрее доставить COVID-вакцину в Украину.

Также предполагалось, что наша страна в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer. Предполагалось, что вакцинация в Украине начнется именно с применением этого препарата.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

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