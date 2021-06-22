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Ослабление ограничений на КПВВ усиливают риски вспышки коронавируса "дельта" на востоке, - НАН

Автор: Андрей Василюк

Ослабление карантинных ограничений по въезду из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей усиливают риски вспышки на Донбассе коронавируса "дельта". Этот штамм заразнее других вариантов.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в Украине Национальной академии наук.

"Послабления в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски более быстрой вспышки на востоке страны, вызванной штаммом "Дельта", - предупредили ученые.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границы с Крымом.

При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственный для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта".

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КПВВ