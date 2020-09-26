К ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев

По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0.

Напомним, вчера в Украине также почти все регионы оставались не готовыми к ослаблению карантина.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах находятся 12,8 тысячи человек, у которых подтвержден диагноз или есть подозрение на коронавирус.

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833, а больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.