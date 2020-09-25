В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области
По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.
Соответствующие данные обнародовал Минздрав.
Не могут ослабить карантин следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6.
Напомним, за сутки в Украине подтвердили 3565 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Тернопольской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил возможность введения полного локдауна в Украине. Это может произойти, если больничные койки будут заполнены.