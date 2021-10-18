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Есть ли основания для локдауна в Киеве: ответ Рубана

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан рассказал, существуют ли сейчас основания для перевода Киева в "красную" зону карантина. По его словам, основания для ужесточения карантина есть, но не до красного уровня.

Об этом глава Госпотребслужбы Киева сказал в комментарии РБК-Украина.

Как пояснил Рубан, сейчас есть основания для того, чтобы перевести Киев в "оранжевую" зону карантина. Однако "красная" зона столице пока не угрожает.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 18 октября, в Киеве наблюдалось превышение показателя госпитализации пациентов с COVID-19. Этот показатель в столице составил 62,1%, тогда как норма - менее 60%.

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КиевКрасная зона карантина