Чи є підстави для локдауну в Києві: відповідь Рубана

Глава столичної Держспоживслужби Олег Рубан розповів, чи існують зараз підстави для переведення Києва у "червону" зону карантину. За його словами, підстави для посилення карантину є, але не до червоного рівня.

Про це глава Держспоживслужби Києва сказав в коментарі РБК-Україна .

Як пояснив Рубан, наразі є підстави для того, щоб перевести Київ до "помаранчевої" зони карантину. Однак "червона" зона столиці поки не загрожує.

Зазначимо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 18 жовтня, у Києві спостерігалося перевищення показника госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Цей показник у столиці становив 62,1%, тоді як норма - менше 60%.