Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из китайской лаборатории, - СМИ

В отчете говорится, что исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса в Калифорнии и было направлено Государственным департаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии.

Известно, что разведка США сейчас рассматривает два вероятных сценария происхождения коронавируса: вирус возник в результате аварии в лаборатории или возник в результате контакта человека с инфицированным животным.

"Но они не пришли к выводу", - сказал источник.

До этого утверждалось в отчете американской разведки, что трое исследователей из китайского Института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года и обратились за помощью в больницу.