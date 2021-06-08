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Звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з китайської лабораторії, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Гіпотеза про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії в Ухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Про це йдеться у звіті національної лабораторії уряду США.

Про це повідомляє The Wall Street, посилаючись на джерела, які знайомі з секретним документом.

У звіті говориться, що дослідження було підготовлено в травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією Лоуренса в Каліфорнії і було направлено Державним департаментом, коли він проводив розслідування походження пандемії.

Відомо, що розвідка США зараз розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.

"Але вони не прийшли до висновку", - сказало джерело.

До цього стверджувалося у звіті американської розвідки, що троє дослідників з китайського Інституту вірусології в Ухані захворіли в листопаді 2019 року та звернулися за допомогою в лікарню.

Нагадаємо, Трамп зажадав від Китаю компенсації для всього світу через пандемію коронавірусу. Він вважає, що в поширенні Covid-19 винні китайці.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.

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