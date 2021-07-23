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Отказ от COVID-прививок и штамм "Дельта": в США заболеваемость утроилась за две недели

Автор: Наталья Скороход

В США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Практически все штаты сообщают об увеличении госпитализаций больных с COVID-19. Это приводит к тому, что больницам США приходится откладывать плановые операции и отказываться от лечения больных с другими диагнозами.

ногим из них от 20 до 40 лет. Большая часть заболевших не были вакцинированы от коронавируса.

Напомним, что в США началась "пандемия непривитых" от коронавируса. Заболевать стали американцы, которые не сделали прививки.

Ранее сообщалось, что Байден прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США. Он призвал американцев задавать вопросы о вакцинации и сделать прививки, чтоб не попасть в больницу.

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