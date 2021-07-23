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Відмова від COVID-щеплень і штам "Дельта": у США захворюваність потроїлася за два тижні

Автор: Наталья Скороход

У США захворюваність коронавірусом потроїлася всього за два тижні. Причиною такої ситуації називають відмову американців від вакцинації і поширення штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Практично всі штати повідомляють про збільшення госпіталізацій хворих з COVID-19. Це призводить до того, що лікарням США доводиться відкладати планові операції і відмовлятися від лікування хворих з іншими діагнозами.

з них від 20 до 40 років. Велика частина хворих не були вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, що в США почалася "пандемія нещеплених" від коронавірусу. Хворіти стали американці, які не зробили щеплення.

Раніше повідомлялося, що Байден прокоментував ситуацію з коронавірусом в США. Він закликав американців ставити питання про вакцинацію і зробити щеплення, щоб не потрапити в лікарню.

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Коронавірус