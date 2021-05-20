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Отказа от патентов на COVID-вакцины для увеличения поставок недостаточно, - ВТО

Автор: Андрей Василюк

Отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 будет недостаточным для уменьшения огромного разрыва в поставках между богатыми и бедными странами. Для решения проблемы требуется целостное решение.

Об этом заявила в четверг глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, передает Reuters.

Обращаясь в четверг к Европарламенту, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что одного отказа от патентов недостаточно.

"Чтобы решить проблему несправедливости доступа к вакцинам, мы должны быть целостными", - сказала она.

Южная Африка и Индия призвали коллег-членов ВТО отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины для увеличения производства. Более бедные страны, составляющие половину мирового населения, получили лишь 17% доз. Такую ситуацию руководитель Всемирной организации здравоохранения назвал "вакцинным апартеидом".

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что поддерживает идею отказа, однако Европейский Союз и другие оппоненты развитых стран заявили, что это не увеличит объем производства.

Европейская комиссия обозначила план в среду, который, по ее мнению, является более эффективным способом увеличения объемов производства, используя существующие правила ВТО, а не отказ от патентов. В нем отмечается, что страны могут предоставлять лицензии производителям на производство с разрешения владельца патента или без него.

Напомним, главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19.

Тогда еще главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что отмена патентов на COVID-вакцины позволит быстро получать технологии и производить препарат в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. В Украине они есть.

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