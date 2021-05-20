Отказа от патентов на COVID-вакцины для увеличения поставок недостаточно, - ВТО

Обращаясь в четверг к Европарламенту, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что одного отказа от патентов недостаточно.

"Чтобы решить проблему несправедливости доступа к вакцинам, мы должны быть целостными", - сказала она.

Южная Африка и Индия призвали коллег-членов ВТО отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины для увеличения производства. Более бедные страны, составляющие половину мирового населения, получили лишь 17% доз. Такую ситуацию руководитель Всемирной организации здравоохранения назвал "вакцинным апартеидом".

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что поддерживает идею отказа, однако Европейский Союз и другие оппоненты развитых стран заявили, что это не увеличит объем производства.

Европейская комиссия обозначила план в среду, который, по ее мнению, является более эффективным способом увеличения объемов производства, используя существующие правила ВТО, а не отказ от патентов. В нем отмечается, что страны могут предоставлять лицензии производителям на производство с разрешения владельца патента или без него.