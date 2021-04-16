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Откроют школы, ТРЦ и рынки: Херсонская область ослабляет карантин

Автор: Инна Собора

Херсонская область ослабляет карантинные ограничения, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса. Решение сегодня приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

В частности, в области будет разрешена:

  • работа учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования для учащихся 1 - 4 и 11 классов.
  • работа непродовольственных рынков, ТРЦ, заведений общественного питания, торговли и с соблюдением противоэпидемических норм.

Вместе с тем, в области продолжат патрулирование COVID-патрули с целью контроля за выполнением субъектами хозяйствования и населением противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов.

РБК-Украина писало, что во Львове продолжили усиленный карантин до 4 мая. Однако местная власть приняла решение ослабить некоторые карантинные ограничения.

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Новости Украины Херсонская областьКарантин
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